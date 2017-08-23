Оставшийся без пальца рабочий отсудил у предприятия 150 тысяч
23 августа 2017 13:34
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В Балакове Саратовской области рабочий отсудил у предприятия компенсацию за производственную травму. Работая на предприятии "Тюбинг Центролит" огнеупорщиком, мужчина в феврале в результате несчастного случая лишился мизинца правой кисти.
Предприятие признало свою ответственность за случившееся. Требования о компенсации морального вреда работнику поддержала прокуратура Балакова. Суд требования удовлетворил, с ответчика взыскано 150 тыс. руб., сообщает СарБК.
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