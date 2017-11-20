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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Остановлен с ножом: Житель Самары пытался пронести нож в здание суда

20 ноября 2017 14:29
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Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.
При попытке пройти в помещение судебного участка Октябрьского района судебными приставами был остановлен гражданин М. Работники Службы предупредили мужчину о запрете проноса в здание суда колюще-режущих предметов и иных запрещенных вещей и веществ. В ответ мужчина пояснил, что таковых предметов при себе не имеет. Однако при прохождении рамки металлодетектора, аппарат издал
соответствующий звуковой сигнал, свидетельствующий об обратном. При визуальном осмотре рюкзака мужчины судебные приставы по ОУПДС обнаружили складной нож, который находится в списке запрещенных к проносу предметов и веществ.

В результате в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал гражданина М. виновным в
совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

УФССП России по Самарской области напоминает, что на судебных приставов по ОУПДС возложено обеспечение установленного порядка деятельности судов. В здании правосудия при себе нельзя иметь порох и взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, а также его имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колющее и режущее оружие, острые предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Подобные правила установлены для безопасности работников и посетителей суда, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




Фото:     пресс-служба УФССП России по Самарской области 
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