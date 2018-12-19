"Орите у себя!" Телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на шоу Соловьёва
19 декабря 2018 19:04
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Не выдержал перебиваний и хамства со стороны поляка российский телеведущий и политолог Дмитрий Куликов. Чтобы успокоить Корейбу, он запустил в него стакан с водой. Эксперт успел увернуться, спрятавшись за стойку.
Скандал разгорелся во время обсуждения событий на Украине в 2014 году. При этом на швырянии стакана конфликт не закончился — ведущий шоу Владимир Соловьёв пригрозил Корейбе физической расправой, если он не перестанет кричать.
— Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше! — подчеркнул Соловьёв.
Видео здесь.
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