Опечатанная силовиками нарколаборатория куда-то исчезла, а ее собственник получил условный срок

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После обыска термопалатку обесточили и опечатали. А позднее она куда-то пропала. Об этом на допросе рассказал один из оперативников, обыскивавших квартиру Малахова: «Лабораторию, учитывая ее масштабы, с ведома руководства, было решено оставить на месте. Лабораторию, не разбирая, обесточили, опечатали листом бумаги. Квартиру не опечатывали, только комнату, пояснили супруге Малахова Д.В., что входить не нужно. После оформления оперативно-розыскного мероприятия материалы передали органу следствия, более по нему работу не проводили. Впоследствии от следователя стало известно, что на месте лаборатории нет».Приговор в отношении дилера недавно огласил Октябрьский райсуд. Малахов получил 4 с половиной года условно с испытательным сроком 5 лет. Суд учел, что фигурант предоставлял следствию «оперативно-значимую информацию в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических и психотропных веществ».