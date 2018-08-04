Олимпийский чемпион биатлонист Пеппе Фемлинг пробил себе ногу лыжной палкой
4 августа 2018 17:07
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Во время тренировки спортсмен уворачивался от ехавшего ему навстречу автомобиля и потерял равновесие, из-за чего сам себе и проткнул ногу палкой. 26-летнего биатлониста экстренно госпитализировали вертолётом.
— Это очень печально, хоть травма и выглядит хуже, чем есть на самом деле. Он находится в сознании и может говорить. Конкретно о его состоянии в настоящее время я говорить не могу, но знаю, что травма касается пальцев ног. Врачам удалось вырезать палку с обеих концов, но часть её стержня по-прежнему находится в его ноге, — рассказал медиадиректор Федерации лыжного спорта Швеции Хокан Блидберг.
Сейчас олимпийскому чемпиону в эстафете 4х7,5 км предстоит операция.
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