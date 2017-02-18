Олег Бойко: «Мы готовы к развитию любой нештатной ситуации, сегодня мы в очередной раз отработали весь алгоритм действий».

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Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал новость о том, что 18 февраля на Безымянской ТЭЦ произошел сбой в работе оборудования.

«18 февраля в 8 утра в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о технологическом нарушении в работе оборудования Безымянской ТЭЦ. В результате была понижена температура теплоносителя до 50 градусов и снижено давление на 20%. В зоне обслуживания Безымянской ТЭЦ 1653 объекта, в зоне с понижением температуры и понижением давления — 182 дома в Советском, Кировском и Промышленном районах, это примерно 10 тысяч жителей. В районных администрациях были организованы оперативные штабы, совместно с городской администрацией и управляющими компаниями был проведен поквартирный обход. Температура ниже нормы в квартирах не опускалась. Социально-значимые объекты, которые также попали в данную зону, мы взяли под контроль и понижения температуры ниже 20 градусов не допущено. К обеду неполадки устранили, отопление в обычном режиме будет восстановлено к концу дня. Подача теплоносителя, восстановление давления будет идти поэтапно, это не делается одномоментно. Технология такова, что давление и температуру теплоносителя нужно повышать постепенно. Нарушения жизнедеятельности населения, отключения теплоснабжения не допущено. Ситуация на контроле в ГУ МЧС России по Самарской области. Мы готовы к развитию любой нештатной ситуации, сегодня мы в очередной раз отработали весь алгоритм действий, провели совместную работу с администрацией Самары и энергетической компанией. Никакого отключения тепла, никакого отключения подачи теплоносителя в сетях на территории Самары не происходило. И я обращаюсь ко всем самарцам: если у кого-то в домах нет тепла, холодные батареи, нужно обязательно звонить на телефоны «горячей линии» ГУ МЧС России по Самарской области 337-72-82 и на «горячую линию» администрации г.о. Самара 332-24-49 и 950-03-13 и сообщать обо всех случаях коммунальных аварий. Чем больше информации мы получим, тем быстрее устраним причину аварии и восстановим отопление».