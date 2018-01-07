Я нашел ошибку
Главные новости: 
Альпиниста спустили на поляну Азау.
На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
Разработанный Минздравом документ предполагает использование телемедицины для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, а также наблюдения за состоянием его здоровья. Ставить диагноз дистанционно закон не позволяет.
В 2018 году дистанционная медпомощь в России будет оказываться круглосуточно, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова
В настоящий момент девушка находится в больнице.
В белорусском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идет не только о возможности «злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию», поскольку «важен не только технологический, но и духовный уровень».
Современные технологии и цифровая экономика «способны тотально ограничить человеческую свободу», предостерег патриарх Кирилл
На помощь вышли шестеро спасателей.
На Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани»
В ходе визита в
Дмитрий Азаров поздравил ребят из социального приюта "Ровесник" с Новым годом и Рождеством
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением техники и рабочих субподрядных организаций.
В связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства Самары мобилизуют свои силы для работы ночью
Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба
сегодня  Понедельник, 8 января, 00:24
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

7 января 2018 17:49
484
Самарцы сделали фотографии буханок хлеба, которые неизвестные выбросили прямо в снег около ТЦ "Самолет" на Московском шоссе. "Их бы в блокадный Ленинград...Бабушки и дедушки наши не видят", – пишут в комментариях самарцы.


Фото:   соцсети

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 января 2018  13:29
Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях».
Главным критерием при переселении из старого и аварийного жилья считается переезд на безопасную квартиру
Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях».   Закон
1104
2 января 2018  19:56
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
  Закон
711
1 января 2018  17:17
Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков
 Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.   Закон
1211
1 января 2018  16:20
Они успели поработать на стройке, грузчиками и т.п. Потом пришли к убеждению, что таким способом денег не заработать, и решили улучшить своё материальное положение грабежами.
Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам
 Они успели поработать на стройке, грузчиками и т.п. Потом пришли к убеждению, что таким способом денег не заработать, и решили улучшить своё материальное... Закон
2944
30 декабря 2017  20:10
В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва.
ФСБ задержала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге
В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва.  Закон
364
30 декабря 2017  16:11
В Самаре директор стройфирмы пойдет под суд за мошенничество
В Самаре директор стройфирмы пойдет под суд за мошенничество
  Закон
1498
30 декабря 2017  12:53
Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы.
Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, похитивший 500 миллионов рублей, приговорен к девяти годам лишения свободы
Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы.  Закон
466
Весь список
Происшествия
7 января 2018  22:43
Альпиниста спустили на поляну Азау.
На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
Альпиниста спустили на поляну Азау.  Происшествия
85
7 января 2018  21:48
В настоящий момент девушка находится в больнице.
В белорусском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
В настоящий момент девушка находится в больнице.  Происшествия
119
7 января 2018  21:15
На помощь вышли шестеро спасателей.
На Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани»
На помощь вышли шестеро спасателей.   Происшествия
106
Весь список
Криминал
7 января 2018  11:30
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже телефона Причиненный материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже телефона
Причиненный материальный ущерб составил 12 тысяч рублей. Криминал
179
7 января 2018  10:56
При обыске дома в Октябрьске, в котором проживал подозреваемый в совершении кражи, обнаружили марихуану Мужчина заявил, что наркотик хранил для себя.
При обыске дома в Октябрьске, в котором проживал подозреваемый в совершении кражи, обнаружили марихуану
Мужчина заявил, что наркотик хранил для себя. Криминал
198
6 января 2018  10:55
Житель Тольятти задержан за хранение марихуаны В отношении мужчины в полиции возбудили уголовное дело.
Житель Тольятти задержан за хранение марихуаны
В отношении мужчины в полиции возбудили уголовное дело. Криминал
313
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6028
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2265
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9199
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2830
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10968
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3221
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2970
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1804
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2199
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2090
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1746
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3376
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда