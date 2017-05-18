Около Сызрани 20-летний водитель врезался в Лада Калина

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17 мая на автодороге Урал – Сызрань1 произошло ДТП. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 21101 двигался по а/д Урал – Сызрань1 со стороны а/д М-5 Урал в направлении г. Сызрань. По предварительной версии полицейских, в районе 7 км. а/д Урал-Сызрань1, при совершении маневра обгон, водитель выехал на сторону дороги, предназначенной для движения транспортных средств во встречном направлении, не убедившись в безопасности своих действий. Следствием этого стало столкновение с автомобилем Лада Калина под управлением мужчины 1974 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу г. Сызрань.В целом за 17 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний. Один ребенок погиб, сообщает облМВД.