Около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе горел нежилой деревянный дом

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Как сообщили в чрезвычайной службе, сообщение о возгорании кровли одноэтажного деревянного нежилого дома поступило в пожарную охрану в 11:18. Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 55 человек, применялось 14 единиц техники.Очаг возгорания был локализован в 12:01, а через шесть минут - полностью ликвидирован.Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.Фото 63.ru