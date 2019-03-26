Охотники за цветным металлом добрались до Кремля
26 марта 2019 23:15
109
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, кражу обнаружили накануне, 25 марта. В полицию поступило сообщение, что на площади Васильевский спуск неизвестные срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний житель Москвы написал письменное заявление, в котором сообщил, что похитили фрагмент правительственной кабельной линии по адресу: Москва, Большой Москворецкий мост, технологический коллектор.
По факту происшествия полиция проводит следственные мероприятия, сумма ущерба устанавливается.
Сотрудники правоохранительных органов уже опросили разнорабочих строительной организации ООО "Пелискер", осмотрели место происшествия, просмотрели камеры видеонаблюдения и убедились, что непосредственно в месте, где украли кабель, видеонаблюдения нет, сообщает РБК.
В настоящее время на Большом Москворецком мосту проводится капитальный ремонт, и рабочие этой компании участвуют в ремонте моста.
Кабели правительственной связи довольно часто страдают от противоправных действий охотников за цветными металлами. Аналогичные происшествия Федеральная служба охраны РФ фиксирует регулярно. Так, в январе 2017 года в подмосковных Химках неизвестный похитил три катушки кабеля правительственной связи. С информацией о произошедшем в полицию обратилась жительница Московской области, работающая инженером связи в ФСО. Злоумышленник смог достать кабель из шахты телефонных коммуникаций на улице Кольцевая, после чего скрылся с похищенным. Ущерб, который преступник нанес Федеральной службе охраны, составил 121,5 тысячи рублей.
На какую сумму нанесен ущерб ФСО в случае нынешней кражи кабеля у Кремля, не сообщается.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 марта 2019 23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта. Закон
107
26 марта 2019 22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей. Закон
111
26 марта 2019 22:02
И штрафу в сотни миллионов рублей по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. Закон
136
26 марта 2019 21:54
95 из них уехали за свой счет. Закон
129
26 марта 2019 21:32
Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» подозревают в выводе похищенных денег за границу. Закон
152
26 марта 2019 17:34
Центральный районный суд Калининграда назначил штраф в 30 тысяч рублей по в первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в... Закон
157
25 марта 2019 22:57
По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое... Закон
286
Происшествия
26 марта 2019 23:45
Потерпевшая рассказала, что осенью 2015 года по телевизору увидела передачу о "целительнице, которая помогает избавиться от болезней". Происшествия
94
26 марта 2019 23:15
Они срезали и украли у ФСО кабель правительственной связи. Происшествия
108
26 марта 2019 22:47
На место происшествия выезжали представители "Предприятия тепловых сетей", департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Самарского... Происшествия
123
Криминал
26 марта 2019 09:43
Он является гражданином одной из среднеазиатских республик. Криминал
147
25 марта 2019 20:29
Находясь на берегу озера Сарма, она самостоятельно родила девочку. Криминал
263
25 марта 2019 12:56
Пострадавшему сделали операцию. Криминал
251
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4633
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
490
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
779
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
745
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1200
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
913
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
201
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
932
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
994
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1960
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2220
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1329
Мероприятия