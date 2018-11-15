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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей из ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова

15 ноября 2018 19:43
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По данным полицейских, в здании обнаружили бесхозный пакет.
В четверг, 15 ноября, около 18:00 к ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова, 147 в Самаре стали съезжаться представители чрезвычайных служб и полицейские, началась эвакуация людей из здания, передает Волга Ньюс со ссылкой на очевидца и пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в здании обнаружили бесхозный пакет.

Находку исследовали специалисты.

Ничего взрывоопасного в пакете не оказалось. 
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Комментарии



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