«Объявлена локализация!»: более 70 спасателей ликвидируют пожар повышенной сложности в Октябрьском районе

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По прибытию к месту пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории бывшей воинской части происходит горение на втором этаже трехэтажного неэксплуатируемого здания на площади 500 кв. м. Объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2, направлены дополнительные боевые подразделения.В 15 час. 30 мин. площадь пожара составила 1000 кв. м., происходит горение второго и третьего этажа с выходом на кровлю. Угрозы соседним строениям и жилым домам нет.Слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений распространение огня к 16 час. 45 мин. удалось остановить, объявлена локализация пожара.Реагирующие подразделения проводят работы по его ликвидации .Всего на борьбу с огнем привлечено 71 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 ед. техники.Погибших и пострадавших нет, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС