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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Обстреляли Cadillac. В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes

6 ноября 2018 21:57
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Состояние Бурлакова, который входит в топ-200 богатейших предпринимателей страны, оценивается в 650 миллионов долларов.
Олег Бурлаков, входящий в список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, заявил в полицию о покушении на него. По данным РБК, неизвестный обстрелял его Cadillac Escalade вечером 3 ноября, передает life.ru.

Согласно заявлению, Бурлаков сидел в автомобиле, когда подбежал незнакомец и окликнул его. Бизнесмен опустил стекло, после чего мужчина выстрелил несколько раз. Предприниматель не пострадал, все пули попали в машину.

В столичном главке сообщили, что по факту покушения проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Олег Бурлаков занимает 158-е место в списке двухсот богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $650 млн. Основным активом предпринимателя является КБ "Стройлесбанк". Также Бурлаков является владельцем одной из крупнейших парусных яхт в мире — 106-метровой "Чёрной жемчужины". 
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