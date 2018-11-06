Обстреляли Cadillac. В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes
6 ноября 2018 21:57
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Согласно заявлению, Бурлаков сидел в автомобиле, когда подбежал незнакомец и окликнул его. Бизнесмен опустил стекло, после чего мужчина выстрелил несколько раз. Предприниматель не пострадал, все пули попали в машину.
В столичном главке сообщили, что по факту покушения проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Олег Бурлаков занимает 158-е место в списке двухсот богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $650 млн. Основным активом предпринимателя является КБ "Стройлесбанк". Также Бурлаков является владельцем одной из крупнейших парусных яхт в мире — 106-метровой "Чёрной жемчужины".
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