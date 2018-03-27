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Обнаруженный на пересечении улиц Минской и Черемшанской подозрительный предмет оказался муляжом взрывного устройства

27 марта 2018 16:54
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По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы около 16 часов 26 марта. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской, сообщает trkterra.ru.

Об инциденте Александр Винников рассказал 27 марта на заседании Самарской губдумы.

«Был обнаружен муляж взрывного устройства. Пришлось ликвидировать на месте», - заявил Винников.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. На место ЧП выезжали саперы и бойцы ОМОН.



Фото: http://trkterra.ru



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