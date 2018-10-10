Обгоняла трактор. В Мордовии два человека погибли в ДТП с маршруткой — видео
10 октября 2018 18:14
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Видео и фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
Как стало известно Лайфу, водитель рейсовой пассажирской "газели" вёз людей из Саранска в Атяшево. Он решил пойти на обгон попутного трактора, выехал на встречку и только там увидел, что в лоб несётся фура. Дёрнулся обратно, потерял управление и слетел на обочину, где опрокинулся.
Две женщины погибли на месте, ещё пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Позже за медицинской помощью обратился и сам водитель, который также был госпитализирован.
По предварительной информации, при опросе водитель сообщил, что возит людей нелегально и разрешения — лицензии на перевозку пассажиров — у него нет.
Фото: © L!FE
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