ОНФ обратился в Следственный комитет по поводу строительного картеля в Самарской области
23 октября 2018 12:34
29
Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах.
Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой рассмотреть информацию ОНФ о действовавшем в Самарской области строительном картеле, которая «гуляет» по силовым органам уже больше года.
Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах, которые, в том числе имитируя конкуренцию между собой на торгах, заключили 481 контракт на общую сумму 38,7 млрд руб. в период с 2008 по 2018 гг. Наиболее известная из них в регионе – это ООО «ПСК «Волга», выполнявшая работы по ремонту автодорог, мостов, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры и так далее.
Многие из проанализированных активистами ОНФ торгов имеют признаки картельного сговора: это минимальное снижение начальной (максимальной) цены контракта и участие единственного поставщика либо двух связанных участников. Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу России в феврале 2017 г., а в июле того же года контролирующий орган признал данные организации виновными в картельном сговоре и направил данные в полицию.
«После того, как материалы ОНФ и ФАС были переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства связанных картелем фирм, началась волокита и затягивание решения о привлечении к уголовной ответственности соответствующих лиц», - отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.
По его словам, в течение почти года реакция на данные материалы была практически нулевой. Только после встречи активистов ОНФ в Самарской области с главным областным прокурором в мае 2018 г. материалы были изъяты прокурором из полиции и переданы в региональное управление Следственного комитета в надежде, что там их рассмотрят более оперативно.
«Материалы, направленные в Следственный комитет, находятся на рассмотрении уже больше четырех месяцев. Мы обратились по поводу этой ситуации к главе СК РФ Александру Бастрыкину с тем, чтобы в Следственном комитете РФ проработали материалы ФАС России, основанные на сигналах активистов ОНФ, и приняли соответствующие процессуальные решения в отношении участников картельного сговора в Самарской области. Кроме того, обращение направлено и в Генпрокуратуру РФ. Учитывая, что все эти годы всего лишь четыре фирмы выиграли почти 500 торгов на сумму свыше 38 миллиардов рублей и волокиту вокруг всей этой истории, мы не оставим эту ситуацию и не снимем ее с контроля до тех пор, пока она не разрешится справедливым с точки зрения закона образом», - подчеркнул Гетта.
Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой рассмотреть информацию ОНФ о действовавшем в Самарской области строительном картеле, которая «гуляет» по силовым органам уже больше года.
Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах, которые, в том числе имитируя конкуренцию между собой на торгах, заключили 481 контракт на общую сумму 38,7 млрд руб. в период с 2008 по 2018 гг. Наиболее известная из них в регионе – это ООО «ПСК «Волга», выполнявшая работы по ремонту автодорог, мостов, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры и так далее.
Многие из проанализированных активистами ОНФ торгов имеют признаки картельного сговора: это минимальное снижение начальной (максимальной) цены контракта и участие единственного поставщика либо двух связанных участников. Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу России в феврале 2017 г., а в июле того же года контролирующий орган признал данные организации виновными в картельном сговоре и направил данные в полицию.
«После того, как материалы ОНФ и ФАС были переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства связанных картелем фирм, началась волокита и затягивание решения о привлечении к уголовной ответственности соответствующих лиц», - отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.
По его словам, в течение почти года реакция на данные материалы была практически нулевой. Только после встречи активистов ОНФ в Самарской области с главным областным прокурором в мае 2018 г. материалы были изъяты прокурором из полиции и переданы в региональное управление Следственного комитета в надежде, что там их рассмотрят более оперативно.
«Материалы, направленные в Следственный комитет, находятся на рассмотрении уже больше четырех месяцев. Мы обратились по поводу этой ситуации к главе СК РФ Александру Бастрыкину с тем, чтобы в Следственном комитете РФ проработали материалы ФАС России, основанные на сигналах активистов ОНФ, и приняли соответствующие процессуальные решения в отношении участников картельного сговора в Самарской области. Кроме того, обращение направлено и в Генпрокуратуру РФ. Учитывая, что все эти годы всего лишь четыре фирмы выиграли почти 500 торгов на сумму свыше 38 миллиардов рублей и волокиту вокруг всей этой истории, мы не оставим эту ситуацию и не снимем ее с контроля до тех пор, пока она не разрешится справедливым с точки зрения закона образом», - подчеркнул Гетта.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 октября 2018 04:13
Востребованы услуги юриста по трудовым спорам. Закон
30
22 октября 2018 16:58
В настоящее время убийца задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Закон
1101
22 октября 2018 16:48
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в... Закон
229
22 октября 2018 15:41
Злоумышленника при передаче 30 000 рублей задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Закон
364
22 октября 2018 12:11
Охотсезон продлится до 15 ноября. Закон
192
20 октября 2018 17:02
Суд — сначала районный, а потом и областной — не нашел подтверждений доводов Никологорского и отказал ему в иске. Закон
333
19 октября 2018 21:53
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии... Закон
357
Происшествия
23 октября 2018 12:34ОНФ обратился в Следственный комитет по поводу строительного картеля в Самарской области
Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах. Происшествия
21
23 октября 2018 10:44
Суд рассмотрит дела об административных правонарушениях. Происшествия
99
23 октября 2018 09:57Ограблен самарский храм в честь Трёх Святителей
Украдено серебро, материалы и инструменты. Происшествия
144
Криминал
22 октября 2018 10:54
Любителям наживы грозит срок до 5 лет. Криминал
217
22 октября 2018 09:56
Супруги работали в одной организации: муж водителем, жена – кондуктором. Криминал
391
21 октября 2018 12:44
По версии источника, близкого к ситуации, сборщики на Байконуре погнули один из выступов крепления. Криминал
555
Видео
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
422
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
429
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
494
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
460
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
909
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
739
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
766
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1167
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1208
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2313
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1726
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1906
Мероприятия