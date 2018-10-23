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ОНФ обратился в Следственный комитет по поводу строительного картеля в Самарской области

23 октября 2018 12:34
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Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой рассмотреть информацию ОНФ о действовавшем в Самарской области строительном картеле, которая «гуляет» по силовым органам уже больше года.

Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах, которые, в том числе имитируя конкуренцию между собой на торгах, заключили 481 контракт на общую сумму 38,7 млрд руб. в период с 2008 по 2018 гг. Наиболее известная из них в регионе – это ООО «ПСК «Волга», выполнявшая работы по ремонту автодорог, мостов, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры и так далее.

Многие из проанализированных активистами ОНФ торгов имеют признаки картельного сговора: это минимальное снижение начальной (максимальной) цены контракта и участие единственного поставщика либо двух связанных участников. Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу России в феврале 2017 г., а в июле того же года контролирующий орган признал данные организации виновными в картельном сговоре и направил данные в полицию.

«После того, как материалы ОНФ и ФАС были переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства связанных картелем фирм, началась волокита и затягивание решения о привлечении к уголовной ответственности соответствующих лиц», - отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

По его словам, в течение почти года реакция на данные материалы была практически нулевой. Только после встречи активистов ОНФ в Самарской области с главным областным прокурором в мае 2018 г. материалы были изъяты прокурором из полиции и переданы в региональное управление Следственного комитета в надежде, что там их рассмотрят более оперативно.

«Материалы, направленные в Следственный комитет, находятся на рассмотрении уже больше четырех месяцев. Мы обратились по поводу этой ситуации к главе СК РФ Александру Бастрыкину с тем, чтобы в Следственном комитете РФ проработали материалы ФАС России, основанные на сигналах активистов ОНФ, и приняли соответствующие процессуальные решения в отношении участников картельного сговора в Самарской области. Кроме того, обращение направлено и в Генпрокуратуру РФ. Учитывая, что все эти годы всего лишь четыре фирмы выиграли почти 500 торгов на сумму свыше 38 миллиардов рублей и волокиту вокруг всей этой истории, мы не оставим эту ситуацию и не снимем ее с контроля до тех пор, пока она не разрешится справедливым с точки зрения закона образом», - подчеркнул Гетта.

 

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