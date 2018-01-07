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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Новость о двух запертых в квартире малышах в Сызрани оказалась «уткой»

7 января 2018 12:41
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Новость о двух запертых в квартире малышах в Сызрани оказалась «уткой» Представители управления семьи, опеки и попечительства мэрии Сызрани проверили этот факт вместе со спасателями и полицией.
Представители управления семьи, опеки и попечительства мэрии Сызрани проверили этот факт вместе со спасателями и полицией.

Напомним, на днях в ряде СМИ Самарской области прошла информация о двух детях в возрасте около трёх лет. По сообщению журналистов, детей накануне Нового года взрослые оставили одних в квартире по улице Астраханской в Сызрани.
Представители управления семьи, опеки и попечительства мэрии Сызрани проверили этот факт вместе со спасателями и полицией.

В журналах регистрации этих служб вызовов на Астраханскую для помощи детям не зафиксировано. Полиция и спасатели не выезжали по такому обращению. Специалисты управления поговорили с жителями многоэтажного дома. С их слов, в предновогодние дни было все спокойно, никто из соседей за помощью специализированных служб не обращался, пишет 63.ру.

Полгода назад представители городской службы семьи по этому адресу действительно выявили подобный случай жестокого обращения с детьми. Тогда двоих малышей экстренно изъяли из семьи и помещены в Дом ребенка, а родителей по иску управления ограничены в родительских правах.

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