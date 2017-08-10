Ночью в Тольятти снова сгорел автомобиль

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В ночь на 10 августа по адресу: г.о. Тольятти, Комсомольский р-он, ул. Есенина.Горел автомобиль, сообщает облМЧС.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.