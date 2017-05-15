Ночью в Тольятти сгорел автомобиль

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В ночь на 15 мая по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Тополиная, произошел пожар.Горело транспортное средство.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.