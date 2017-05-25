Ночью в Тольятти пьяный воитель на «Шевроле Нива» въехал в столб, пострадал сам и его пассажирка

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В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля и 25-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу.Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области