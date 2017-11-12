Ночью в Тольятти опрокинулся автомобиль

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В ночь на воскресенье, 12 ноября, в половине первого ночи в Центральном районе на улице Жилина произошло ДТП. По итогам инцидента потребовалась помощь сотрудников МЧС.К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло опрокидывание транспортного средства.Проводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, сообщается на сайте облМЧС.О пострадавших не сообщается.