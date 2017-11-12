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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ночью в Тольятти опрокинулся автомобиль

12 ноября 2017 12:05
110
Ночью в Тольятти опрокинулся автомобиль Проводились аварийно-спасательные работы.
Проводились аварийно-спасательные работы.

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в половине первого ночи в Центральном районе на улице Жилина произошло ДТП. По итогам инцидента потребовалась помощь сотрудников МЧС.
К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники.
По прибытии на место установлено, что произошло опрокидывание транспортного средства.
Проводились аварийно-спасательные работы.
Причина ДТП устанавливается, сообщается на сайте облМЧС.
О пострадавших не сообщается.


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Комментарии



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