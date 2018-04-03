Ночью в Тольятти на Автозаводском шоссе водитель «Subaru Forester» нарушил ПДД и столкнулся с «Mazda CX-5»

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По предварительной информации полицейских, на нерегулируемом перекресте Автозаводское шоссе и улицы А. Кудашева, водитель при повороте налево не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Mazda CX-5».В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Mazda CX-5», 25-летний мужчина получил травму головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области