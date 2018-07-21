Ночью в Сызрани Нива въехала в ларек Роспечати на остановке
21 июля 2018 13:24
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Судя по положению машины, она ехала по дороге вдоль Центральной городской больницы и прямо въехала в ларек.
По предварительным данным, в результате аварии из людей никто не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: маленькая Сызрань
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