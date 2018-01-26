Ночью в Ставропольском районе грузовик «DAF» насмерть сбил женщину, полицейские устанавливают личность погибшей

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В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей. Женщине на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы прямые средней длинны темно русого цвета. Была одета в одежду тёмного цвета без светоотражающих элементов: куртка удлиненная балониевая с капюшоном черного цвета, шарф трикотажный красного цвета, шапка из меха коричневого цвета, джинсы черного цвета, сапоги кожаные черного цвета, кофта трикотажная светло серого цвета, перчатки кожаные черного цвета, нижнее белье белого цвета.При себе имела на левой руке часы женские «Заря» с матерчатым ремешком.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о погибшей, с просьбой позвонить по телефону: 8 (8482) 28-17-24 или в ДЧ ОМВД России по Ставропольскому району по адресу: Самарская область, город Тольятти, улица Лесная, 52а.