Ночью в ДТП в Волжском районе погибли три человека, еще четверо ранены

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В воскресенье, 27 августа около 04:00 в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в районе Черновского водохранилища в Волжском районе Самарской области.По имеющимся у полицейских предварительным данным, во время движения водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной "КАМаЗ", в результате чего трое человек погибли, еще четверо получили телесные повреждения.По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.