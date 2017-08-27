Ночью в ДТП в Волжском районе погибли три человека, еще четверо ранены
27 августа 2017 10:05
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В воскресенье, 27 августа около 04:00 в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в районе Черновского водохранилища в Волжском районе Самарской области.
По имеющимся у полицейских предварительным данным, во время движения водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной "КАМаЗ", в результате чего трое человек погибли, еще четверо получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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