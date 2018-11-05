Ночью в ДТП около Сызрани на службе погиб инспектор ДПС
5 ноября 2018 10:12
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В ночь на пятое ноября на трассе в Сызранском районе погиб инспектор ДПС. Трагедия произошла во втором часу ночи на 925 километре автодороги в районе села Печерское.
Инспектор ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» пытался остановить Infiniti за превышение скорости и обгон по встречной полосе. Не справившись с управлением, водитель иномарки сбил полицейского, после чего автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП 24-летний инспектор ДПС погиб на месте происшествия. В салоне иномарки находились двое мужчин, один из которых также погиб, второй получил многочисленные телесные повреждения. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют, все обстоятельства произошедшего. Данные водителя устанавливаются, пишет КТВ-Луч.
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