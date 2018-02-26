Ночью сызранские спасатели выручали из снежного заноса водителя ВАЗ-2112, который с беременной женой переправлялся через Волгу

496

Легковой автомобиль основательно застрял посередине реки. На помощь был вызван родственник пострадавших на а/м Нива. Беременную женщину пересадили во внедорожник и продолжили движение по опасному пути через реку.Водитель «Лады» остался около своей машины и вызвал спасателей. На место происшествия отправились двое спасателей ПСО Сызрани на аэроглиссере «Патруль».Вызволить машину из снежного плена силами спасателей не удалось. На предложение об эвакуации пострадавшего на берег без транспортного средства, мужчина ответил решительным отказом.В 5:30 утра спасатели вновь выехали на помощь пострадавшему, который остался около своего застрявшего автомобиля. Он согласился на эвакуацию без транспортного средства. Спасатели доставили пострадавшего на спасательную станцию, где передали мужчину сотрудникам МВД.Поисково-спасательная служба Самарской области напоминает, что во избежание трагических случаев, необходимо пользоваться только санкционированными переправами. Для безопасности совершать переправы только в светлое время суток и только в разрешенных для этого местах. За несанкционированный выход на лед предусмотрена административная ответственность с наложением административного штрафа, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.