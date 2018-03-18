Ночью помощь спасателей потребовалась трем рыбакам на реке Сухая Самарка

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Темное время суток и неблагоприятные погодные условия не позволили рыбакам добраться на берег самостоятельно и мужчины обратились за помощью к спасателям. В 1:30 спасатели на аэроглиссере «Патруль» выехали в Ставропольский район на слияние двух рек Волга и Сухая Самарка, где на островах ждали помощь рыбаки.Видимость на реке была меньше 15 метров, сильная метель не давала возможности быстро ориентироваться на месте. Спасатели нашли мужчин на одном из островов на реке Сухая Самарка, ближе к левому берегу.Спасатели эвакуировали мужчин на правый берег в село Лбище, где находился припаркованный автомобиль рыбаков. В 3:30 мужчин благополучно переправили на берег, спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области