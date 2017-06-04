Ночью около Тольятти два человека погибли в ДТП с КАМАЗом

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Дорожная авария произошла в ночь на 4 июня примерно в 2-20 на 976 км плюс 900 м трассы М-5 Урал при выезде из Тольятти.По предварительным данным, водитель 1980 г.р., управляя автомашиной BMW, не выбрал безопасную дистанцию и скорость, обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, и совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ с прицепом, следовавшей в сторону Самары.В результате аварии водитель и пассажир 1982 г.р., находящийся на переднем сидении, автомашины BMW от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.