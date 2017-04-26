Ночью на ул. Советской Армии в Самаре сгорел автомобиль

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В ночь на 26 апреля по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, произошел пожар.Горело транспортное средство.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.