Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль

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В ночь на субботу, 26 августа по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС..В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.