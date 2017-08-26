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Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль

26 августа 2017 11:09
139
Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль
Устанавливают причину пожара.

В ночь на субботу, 26 августа по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС..

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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