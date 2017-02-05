Ночью на проспекте Кирова водитель BMW сбил мужчину
5 февраля 2017 15:29
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Около 2:00, напротив дома №261, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель BMW не успел затормозить и наехал на пешехода.
Как отмечают свидетели происшествия, удар был настолько сильным, что у иномарки пробило лобовое стекло. Мужчина получил травмы различной тяжести.
Медики скорой помощи оказали первую помощь пострадавшему и госпитализировали его в ближайшую больницу.
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