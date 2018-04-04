Ночью на Заводском шоссе водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в столб

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По предварительной информации полицейских, у дома 83 «А» по Заводскому шоссе, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил выезд на правую обочину с последующим наездом бетонную опору.В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Лада Калина», 26-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области