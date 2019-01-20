Ночью на Чернореченской уборочный трамвай снес иномарку
20 января 2019 15:39
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Уборочный трамвай снес иномарку, остановившуюся на путях.
Никто не пострадал, передает паблик ДТП Самара.
Фото: ДТП Самара
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