Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

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В ночь на 15 ноября по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Главная, произошел пожар.Горело здание автосервиса с переходом на кровлю 2-х этажного жилого дома на 250 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 75 человек личного состава и 24 единицы техники, сообщает облМЧС.Пожар тушили около двух часов.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.