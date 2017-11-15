Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек
15 ноября 2017 11:41
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В ночь на 15 ноября по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Главная, произошел пожар.
Горело здание автосервиса с переходом на кровлю 2-х этажного жилого дома на 250 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 75 человек личного состава и 24 единицы техники, сообщает облМЧС.
Пожар тушили около двух часов.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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