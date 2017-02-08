Нижегородская студентка погибла, катаясь на тюбинге

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6 февраля в дневное время при катании на тюбинге со склона откоса реки Ока в Приокского района погибла девушка, сообщает СУ СК России по Нижегородской области. Организовали проведение доследственной проверки.По предварительным данным, две девушки-студентки, взяв с собой «ватрушку», пришли на откос реки Ока в районе ул. Тропинина.При спуске со склона девушки врезались в дерево. Одна из них - 20-летняя студентка погибла на месте, ее 21-летняя подруга с черепно-мозговой травмой госпитализирована в городскую больницу.Предварительно, склон, с которого спускались на тюбинге студентки, не оборудован для катания.