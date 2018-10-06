Нидерланды подняли истребители из-за буйного американца на борту лайнера
6 октября 2018 23:46
82
По данным агентства, во время перелёта 29-летний американец напал на бортпроводника, попросившего его вернуться на своё место. Усмирять мужчину пришлось не только членам экипажа, но и другим пассажирам. В ходе потасовки пострадали несколько человек. Из-за происходящего командир корабля запросил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме.
Приземлялся лайнер в сопровождении истребителей. На взлётной полосе виновника ЧП ожидала полиция. Буйного американца доставили в психиатрическое медучреждение для обследования.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 октября 2018 19:05
Он попал под преследование в 2017 году. Закон
148
6 октября 2018 15:04
Еще трое военнослужащих подали заявления на недавно задержанного гражданина. Закон
791
5 октября 2018 18:51
В кабинетах «Тольяттихимбанка» скрывались Карибские острова: Показания давала работница депозитария «Тольяттихимбанка» Лазарева. Закон
361
4 октября 2018 21:15
Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу. Закон
271
4 октября 2018 15:35
Правоохранителями установлены и задержаны 7 участников группы, которые по предварительному сговору осуществляли незаконную организацию и проведение азартных... Закон
265
3 октября 2018 21:24
Более пяти тысяч человек оплатили туристические услуги компании, однако они не были им предоставлены. Закон
314
3 октября 2018 21:16
Это связано с нарушениями, которые ведомство обнаружило в продукции Петелинской птицефабрики. Закон
489
Происшествия
6 октября 2018 23:46
Во время перелёта между 29-летним пассажиром и одним из бортпроводников произошла потасовка. Происшествия
78
6 октября 2018 18:00
По предварительным данным, уже на обочине грузовик столкнулся со световой опорой и опрокинулся. Происшествия
236
6 октября 2018 16:11
Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски. Происшествия
173
Криминал
6 октября 2018 22:17
Никаких договоров и доверенностей пенсионер не подписывал и денег от продажи не получал. Криминал
109
6 октября 2018 11:29
Он похитил коробку с деньгами. Криминал
207
6 октября 2018 10:40
Жигулевские полицейские задержали подозреваемого. Криминал
218
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
435
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
412
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
823
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15820
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
852
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1105
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
196
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
994
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1031
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2074
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1500
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1663
Мероприятия