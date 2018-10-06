Нидерланды подняли истребители из-за буйного американца на борту лайнера

82

По данным агентства, во время перелёта 29-летний американец напал на бортпроводника, попросившего его вернуться на своё место. Усмирять мужчину пришлось не только членам экипажа, но и другим пассажирам. В ходе потасовки пострадали несколько человек. Из-за происходящего командир корабля запросил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме.Приземлялся лайнер в сопровождении истребителей. На взлётной полосе виновника ЧП ожидала полиция. Буйного американца доставили в психиатрическое медучреждение для обследования.