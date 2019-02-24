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Ничего необычного, просто у студента в Москве украли часы, телефон и украшения на сумму 1,8 миллиона рублей

24 февраля 2019 20:16
144
Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для поимки вора. Возбуждено уголовное дело.
В Москве у студента одного из вузов неизвестный украл золотые часы, ювелирные украшения, телефон и $ 500. Общий ущерб от преступления составил 1,8 млн рублей, передает life.ru. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что кража была совершена в центре столицы в ночь на 22 февраля. После совершения преступления неизвестный скрылся.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для поимки вора. Возбуждено уголовное дело. 
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