Нетрезвый водитель ВАЗ-21140 в Самарской области превернулся в кювет

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Вечером 2 мая на 13 километре автодороги «Борское - Таволжанка - Мойка» произошло ДТП. 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны города Бузулук в направлении села Борское. По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, мужчина допустил съезд в правый кювет, после чего автомашина перевернулась. В результате ДТП предполагаемый виновник ДТП получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в районную больницу. После оказания первой медицинской помощи врачи приняли решение о госпитализации мужчины. Ведется проверка.В целом за 2 мая на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - двое несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.