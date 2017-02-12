Нетрезвого автомобилиста из Борского района задержали в Самаре

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В ходе несения службы вечером 24 декабря на Днепровском проезде в Самаре инспекторы ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ-2115. За рулем транспортного средства находился 29-летний житель Борского района. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.Сотрудники полиции установили, что 12 января прошлого года водитель был лишен права управления транспортным средством. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.