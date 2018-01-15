Несовершеннолетняя жительница Безенчукского района дважды украла сумки в медучреждениях

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Подробнее опросив пострадавшую сотрудники полиции установили, что кража произошла в здании медицинского учреждения. Женщина зашла на прием к врачу, оставив в коридоре на стуле верхнюю одежду и сумку, в которой находились документы и сотовый телефон. Выйдя из кабинета, она обнаружила пропажу сумки.В ходе проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность воровки. Ей оказалась местная жительницы 2000 года рождения. Девушка пояснила, что пришла в больницу за компанию с подругой. Пока та была на приеме у врача, она увидела сумку, лежащую без присмотра, и похитила её, спрятав в свой пакет. Впоследствии девушка выбросила сумку в мусорный контейнер, забрав из нее сотовый телефон. Похищенный гаджет девушка решила продать через социальные сети. Именно это объявление о продаже и увидела потерпевшая.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.В результате отработки подозреваемой на возможную причастность к совершению иных противоправных деяний была установлена причастность к совершению аналогичного преступления. 15 декабря 2017 года задержанная, находясь в здании лечебного учреждения, совершила хищение сумки, принадлежащей местной жительнице 1974 года рождения, в которой был сотовый телефон. Причиненный материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей. В настоящий момент похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.