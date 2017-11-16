Непогашенный кредит лишил организацию в Самарской области печатных станков
16 ноября 2017 10:14
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В 2011 году фирма из Самарской области, предоставляющая полиграфические услуги, заключила договор с одним из банков, предметом которого стало предоставление кредита в размере 12 миллионов рублей сроком на 5 лет.
Денежные средства в установленные сроки заемщиком возвращены не были. Банк обратился в суд. Суд вынес решение взыскать с заемщика задолженность в 5 миллионов рублей путем обращения взыскания на заложенное имущество.
Судебными приставами УФССП России по Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении полиграфической фирмы – должника. В рамках него судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на залоговое имущество (офсетную машину марки «Hashimoto» и две печатные машины марок «Hamada» и «Heidilberg») на общую сумму 6 миллионов рублей.
После того, как работники ведомства подготовят полный пакет документов для реализации имущества в счет погашения кредиторской задолженности, арестованное оборудование будет передано на реализацию. Вырученные после продажи средства пойдут в счет погашения долга, а оставшиеся деньги возвращены должнику, сообщает сайт ведомства.
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