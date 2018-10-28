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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Неизвестный мужчина притворился покупателем, чтобы угнать Mercedes в Москве

28 октября 2018 14:23
124
Полиция ведёт розыск
В столице неизвестный мужчина под видом покупателя совершил угон легкового автомобиля "Мерседес", сообщает life.ru соссылкой на Агентство городских новостей "Москва".

По предварительной информации, владелец авто и "потенциальный покупатель" встретились на проспекте Мира. Обговорив условия покупки, мужчина попросил хозяина "мерседеса" прокатиться. В итоге он сел за руль и скрылся.

Полиция ведёт розыск "покупателя", уехавшего на чужой легковушке в неизвестном направлении. 
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