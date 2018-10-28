Неизвестный мужчина притворился покупателем, чтобы угнать Mercedes в Москве
28 октября 2018 14:23
124
По предварительной информации, владелец авто и "потенциальный покупатель" встретились на проспекте Мира. Обговорив условия покупки, мужчина попросил хозяина "мерседеса" прокатиться. В итоге он сел за руль и скрылся.
Полиция ведёт розыск "покупателя", уехавшего на чужой легковушке в неизвестном направлении.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 октября 2018 14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Закон
140
27 октября 2018 18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы. Закон
276
27 октября 2018 18:03
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений". Закон
248
26 октября 2018 15:03Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих. Закон
289
26 октября 2018 14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево. Закон
339
25 октября 2018 23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО. Закон
254
25 октября 2018 21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
240
Происшествия
28 октября 2018 15:51
29-летний мужчина в ходе разговора с полицейскими не стал отрицать своей вины. Он подтвердил, что в ходе ссоры избил свою мать, после чего ушёл. Происшествия
134
28 октября 2018 14:23
Полиция ведёт розыск "покупателя", уехавшего на чужой легковушке в неизвестном направлении. Происшествия
123
28 октября 2018 10:57
Было эвакуировано 24 человека, из них 5 детей. Происшествия
349
Криминал
28 октября 2018 12:38
Инцидент произошел возле дома на улице Молодогвардейской. Криминал
187
28 октября 2018 12:30
Похищенное он сдал в ломбард. Криминал
147
28 октября 2018 12:19
Велосипеды, оставленные в легкодоступных местах, продолжают привлекать внимание злоумышленников. Криминал
133
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
393
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
537
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
513
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
571
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
525
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1023
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
842
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1221
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1271
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2388
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1791
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1965
Мероприятия
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»