Неизвестные ограбили Сергея Пенкина, который спал на лавочке около кафе на Кузнецком мосту
6 июля 2018 18:13
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Певец обратился в полицию вечером в четверг, 5 июля. Он рассказал, что 1 июля в 02:00 употреблял спиртные напитки в кафе на Кузнецком мосту с незнакомыми ему людьми, после чего вышел на улицу и уснул на лавке.
«Проснувшись, он обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и мобильного телефона iPhone X», — уточнили в ведомстве.
В московском УМВД добавили, что на данный момент полицейские опросили заявителя и подготовили материал проверки для направления в ОМВД по Мещанскому району Москвы.
Позднее в разговоре с РБК Пенкин опроверг информацию о том, что его ограбили, когда он спал на лавке в центре столицы. «Это все бред», — сказал певец.
Фото: penkinofficial / instagram
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