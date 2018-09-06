Неизвестная болезнь поразила почти 100 пассажиров рейса Дубай — Нью-Йорк
6 сентября 2018 20:46
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Рейс из Дубая (Арабские Эмираты) направлялся в Нью-Йорк, когда по меньшей мере 100 из 500 пассажиров на борту пожаловались, что плохо себя чувствуют.
Самолёт приземлился в аэропорту в среду, 5 сентября, около 9:10 утра, где полиция порта и центр по контролю и профилактике заболеваний уже ожидали в промежуточной зоне для проверки пассажиров.
Причиной стала неизвестная болезнь, поразившая около сотни человек на борту. У всех поднялась температура (выше 37,7°С) и начался кашель.
Мэр города подтвердил данные, заявив, что самолёт был помещён в карантин.
По словам одного из пассажиров — путешественника Ларри Кобена, сам он не видел заболевших на борту, однако уточнил, что воздушное судно двухуровневое.
Всех пассажиров попросили заполнить специальные формы Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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