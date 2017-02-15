Нефтегорская прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией в котельной «Нефтегорская ТЭК»

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12 февраля примерно в 03 часа 00 минут на центральном коллекторе в здании котельной ПАО «Нефтегорская ТЭК» произошла авария (лопнула труба горячего водоснабжения)..).Население незамедлительно было оповещено о коммунальной аварии через старших домов, сотрудников управляющих компании, а также путем расклейки объявлений на подъездах домов. Дежурными аварийными бригадами управляющих компаний во избежание замерзания из системы отопления была слита вода, а также была слита вода на концевых участках теплосети.На котельной был зарезервирован запас горячей воды. В 14 часов 00 минут 12 февраля неисправность центрального коллектора на котельной была устранена, подача горячего водоснабжения и отопления к многоквартирным домам города Нефтегорска и всем социальным объектам восстановлена, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.