"Не трогайте меня, я отдам вам всё". Убийц ветерана ВОВ допросили
25 января 2019 21:45
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СК опубликовал кадры допроса троих подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Надежды Стратийчук в Ставропольском крае. По версии следствия, дерзкое преступление совершили трое молодых людей 1998 и 1994 годов рождения. Добычей злоумышленников стали 20 тысяч рублей — те самые "гробовые", которые их жертва откладывала себе на похороны.
— Бабушка говорила: "Не трогайте меня, я отдам вам всё", — вспоминает один из мучителей пенсионерки.
Злоумышленники проникли в дом через окно. Они накрыли жертву одеялом, долго били по голове, а затем обыскали жилище в поисках наживы.
— Я даже не знаю, за что я её ударил, понятия не имею, — заявил следователям второй подозреваемый.
В отношении преступников возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Им грозят длительные сроки заключения.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю
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