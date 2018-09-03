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Национальный музей Бразилии мог дотла сгореть из-за китайского фонарика

3 сентября 2018 22:10
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Пожар начался в нерабочие часы, поэтому пострадавших нет.
В Рио-де-Жанейро в результате пожара полностью выгорело здание Национального музея Бразилии, сообщают местные СМИ, передает life.ru.

Пожар начался в нерабочие часы, поэтому пострадавших нет.

Рассматривается версия пожара — короткое замыкание, которое могло произойти в аудиовизуальной лаборатории музея.

Ещё одна версия - Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро мог загореться из-за падения китайского фонарика на крышу здания. Об этом сообщает газета Folha de San Paolo, ссылаясь на министра культуры страны Сержиу Са Лайтана.

Глава ведомства подчеркнул, что перед возгоранием сотрудники культурного учреждения видели в небе один из таких фонариков. Подтверждает эту версию то, что, по словам очевидцев, огонь распространялся сверху вниз.

Ранее Сержиу Са Лайтана заявил, что пожар в музее мог произойти из-за халатности. В результате пожара здание музея выгорело полностью
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