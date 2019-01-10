Нашли в номере. Россиянка умерла на отдыхе в Таиланде

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Как отмечается, 31-летнюю туристку обнаружили лежащей на спине поперёк постели в своём номере. Следов борьбы ни в номере, ни на теле женщины обнаружено не было. Несанкционированное проникновение посторонних в номер установить также не удалось.— Мы не смогли установить какую-либо очевидную причину смерти. Сейчас мы ждём заключения специалистов больницы Vachira Hospital, — рассказали в полиции.Правоохранители сообщили, что она отдыхала на Пхукете с дочерью и братом. Имя скончавшейся не называют, но в полиции рассказали, что все трое покинули страну 9 января.