Нашли босым под деревом. Приехавшему на ЧМ фанату помогают вернуться в Конго
13 октября 2018 19:51
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Самуэль приехал в Россию на чемпионат мира по футболу, а после его завершения решил задержаться в стране. Вскоре он встретил русскую девушку, начал строить с ней отношения и устроился на работу. Однако идиллия длилась недолго — африканца избили и забрали деньги и документы, а его возлюбленная исчезла.
— В итоге от обиды и беспомощности он шёл пешком несколько дней в никуда. Обнаружили его около деревни Кошкино. Под деревом он пытался согреть ноги. Началась гангрена ног, — написали волонтёры в паблике во "ВКонтакте".
По их словам, иностранец говорит только на французском языке, поэтому волонтёрам приходится с ним общаться с помощью онлайн-переводчика. Болельщика уже отвезли в Посольство Конго, чтобы восстановить документы.
На билет уроженцу африканской республики нужно 60 тысяч рублей. Активисты просят всех неравнодушных помочь кто чем может.
В УМВД России по Тульской области взяли ситуацию с Самуэлем под свой контроль. Сейчас полиция устанавливает его личность.
Фото: © VK/Помогите человеку вернуться домой.
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10 октября 2018 19:08
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал. Закон
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